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Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de boş konutlara 354 kişinin nüfus kaydını yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 22:24 - Güncelleme: 19-01-2019 22:24

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı bir kişi, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandı

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı şüpheli memur hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre nüfus memuru M.Ö.S.'nin, ilçedeki boş dairelere Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ilk belirlemelere göre 354 kişiyi kaydettiği belirlendi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu'nun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

'RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı verilen M.Ö.S.'yi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.S.'nin yapılan incelemesinde Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken 2 yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edildi. Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan M.Ö.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklandığı öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 19 Ocak 2019 23:18 YANİ BU KİŞİ DEVLET DAİRESİNDE ÇALIŞAN BİRİ ..KİM VERMİŞ BU GÖREVİ KENDİSİNE BİR GÜZEL SORMAK GEREKMİYORMU?VEYA ARKASINDAKİ KİŞİ KİM ??

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