'Boş ev yok mu bir şey deneyeceğim' yazdı öyle bir cevap aldı ki şok

Mizahın yeni kaynağı sosyal medya malumunuz. Öyle paylaşımlar var ki bakmamak elde değil. İşte sosyal medya da paylaşılan birbirinden komik o paylaşımlar.

Sosyal medyada ki komik paylaşımları merakla takip ediyorsunuz, herkes gibi. Bazılarına öylesine gülüp geçiyoruz, bazılarına ağzımız açık kalıyor, benim niye aklıma gelmedi bile diyoruz. Mizahın yeni kaynağı sosyal medya malumunuz. Öyle paylaşımlar var ki bakmamak elde değil. İşte sosyal medya da paylaşılan birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

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Sosyal medyada ki komik paylaşımları merakla takip ediyorsunuz, herkes gibi. Bazılarına öylesine gülüp geçiyoruz, bazılarına ağzımız açık kalıyor, benim niye aklıma gelmedi bile diyoruz. Mizahın yeni kaynağı sosyal medya malumunuz. Öyle paylaşımlar var ki bakmamak elde değil. İşte sosyal medya da paylaşılan birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

2 25

Sosyal medyada ki komik paylaşımları merakla takip ediyorsunuz, herkes gibi. Bazılarına öylesine gülüp geçiyoruz, bazılarına ağzımız açık kalıyor, benim niye aklıma gelmedi bile diyoruz. Mizahın yeni kaynağı sosyal medya malumunuz. Öyle paylaşımlar var ki bakmamak elde değil. İşte sosyal medya da paylaşılan birbirinden komik o paylaşımlar. Twitter

Facebook

Google Plus

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