Boş araziye dökülen kimyasal sıvıdan içen hayvanlar telef oldu

Olay, Büyükçekmece’nin Kumburgaz semtinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM otoyolunun hemen yanında evlere çok yakın bir mesafede bulunan araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Boş araziye yayılan sıvı madde, bölgede otlayan hayvanların telef olmasına neden oldu. Sıvı maddeden içen 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk zehirlenerek öldü. Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici, önce elektrik kaçağı olduğunu düşündü ancak bölgedeki tavukların da telef olduğunu görünce durumu Büyükçekmece Belediyesine bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.

Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Halim Binici, “Koyunlar otladı, doyunca götüreyim dedim. Koyunlar su birikintisini gördü. İçen düşmeye başladı. Koştum ben elektrik çarptı zannettim. Biz elektrikten şüphelendik, haber vermedik. Aynı yerden daha sonra tavuklar da su içince onlar da hemen öldü. Bunun üzerine arkadaşım aradı belediye ekiplerini. 9 koyunum telef oldu” diye konuştu. Mahalle sakini Rıza Irmak ise, “Sabah 09.30'da evden çıktım, 12.30 civarında arkadaşlar aradı, 'Sizin burada hayvanlarımız telef oldu' dedi. Elektrik kaçağından şüphelendik. Ama BEDAŞ’dan ekipler geldi, ölçüm yaptıklarında kaçak çıkmadı. Bu suyun ağır bir kokusu vardı. Sonrada tavukları gördüm, su içince hemen tavuklar kasılıp kalınca hemen belediye ekiplerini aradık” ifadelerini kullandı.

  • Güncel 04 Nisan 2018 09:59
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