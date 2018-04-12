Börü'de nefes kesen final 'Mustafa Kemal'in askeri'

Ekrana geldiği ilk bölümden bu yana büyük yankı uyandıran Börü dizisi, 11 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümüyle ekranlarda final yaptı. Börü'nün finali ise sinema filmi olarak yayınlanacak. 'Her Güzel Şeyin Sonu' isimli 6. bölümde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar konu alındı. Börü'nün içine sızan hain ise Can Nergis'in canlandırdığı Tolga karakteri oldu.

Finalde Kemal'i rehin alan darbeciler Turgut Başkanı da vurdu. O sahnelerde ise darbeci komutanına karşı çıkan askere Turgut Başkan'ın 'İşte Mustafa Kemal'in askeri' sözleri tüyleri diken diken etti.

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