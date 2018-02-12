Börü: Yalnız kurtların hikayesi

Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi Börü 28 Şubat Çarşamba Star TV'de başlıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. İşte aralarında Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu polis özel harekatın yalnız kurtlarının öyküsü Börü dizisinin kadrosu ve konusu