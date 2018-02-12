Börü: Yalnız kurtların hikayesi

Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi Börü 28 Şubat Çarşamba Star TV'de başlıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. İşte aralarında Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu polis özel harekatın yalnız kurtlarının öyküsü Börü dizisinin kadrosu ve konusu
Polis özel harekatın yalnız kurtlarının öyküsü; 6 Bölümlük mini dizi Börü'nün çekimleri, kısa süre önce tamamlandı. Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi olan Börü 28 Şubat Çarşamba ilk bölümü ile Star TV'de başlıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, Börü’nün sinema filmi 2018 sonbaharında vizyona girecek.
Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bölümlerin ardından, Börü’nün sinema filmi 2018 sonbaharında vizyona girecek. 2014 baharında Türkiye, sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönemde. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale.
İşte Börü dizisinin oyuncu kadrosu ve rolleri....
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