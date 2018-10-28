Börü sinema filmi oldu işte nefes kesen fragmanı

Star TV'nin 6 bölümlük mini dizisi Börü, sinema filmi oluyor. 28 Aralık 2018'de vizyona girecek olan Börü filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Alper Çağlar/Çağlararts ile Doruk Acar/Insignia yapımcılığı ve Star ortaklığıyla hayata geçen Börü dizisi, birer saatlik ve 6 bölümlük mini dizisi olarak Star TV'de ekrana gelmişti.

Börü dizisinin oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Ozan Ağaç, Bedii Akın, Gürol Tonbul, Tan Altay, Melis Hacic gibi isimler yer alıyordu.