Börü gündeme damga vurdu

Geçen hafta Google Türkiye’de en fazla aranan ikinci kelime olan Börü’nün ne demek olduğunu merak eden insanlar kelimeyi Google’da defalarca aradı. Öte yandan Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, Börü dizisi ile ilgili medyaya da 963 haber yansıdığı tespit edildi.

Börü gündeme damga vurdu

İki hafta önce yayına giren ve Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylarından esinlenen Börü dizisinin konusu kadar ismi de merak konusu oldu. Geçen hafta Google Türkiye’de en fazla aranan ikinci kelime olan Börü’nün ne demek olduğunu merak eden insanlar kelimeyi Google’da defalarca aradı. Öte yandan Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu incelemeye göre, eski Türkçeden gelen sözlük anlamı ile kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamına gelen Börü dizisi ile ilgili medyaya da 963 haber yansıdığı tespit edildi.

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Börü gündeme damga vurdu

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşuyor ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. Polis özel harekatın yalnız kurtları Börü timinin hikayesini konu alan dizinin kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Börü gündeme damga vurdu

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Börü gündeme damga vurdu

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