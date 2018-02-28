BÖRÜ Behçet ORBAY Kimdir? Yetenekleri nelerdir?

Dağ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi Börü 28 Şubat Çarşamba Star TV'de başlıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen Börü, 1’er saatlik 6 bölümden oluşacak ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. BÖRÜ dizisi artık izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Dizi karakterlerinden Behçet ORBAY ile ilgili de resmi sayfalardan paylaşımlar geliyor. Fırat Doğruloğlu‘nun canlandırdığı Behçet Orbay’ı yakından tanıyalım.

Behçet ORBAY Kimdir? BÖRÜ dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre; Behçet Orbay karakteri Polis Özel Harekat’ın en iyi niteliklerini barındıran, bazı gerçek kahramanların öykülerinden ilham alınmış, BÖRÜ’nün saha lideri. Fırat’la yaptığımız ince eleme ve sık dokumayla, sağolsun ve bize bilgi veren ve günlerini ayıran Özel Harekat büyüklerimizin anılarıyla canlanan bu karakter, vefalı olmamız gereken, ama günlük hayatta toplumun unuttuğu bazı kahramanları simgeleyen bir nefer.

Kuvvet ve Yakın Dövüş Neden 5? Sosyal medya hesaplarından bir kullanıcının sorduğu bu soruya resmi hesaptan samimi bir açıklama da geldi. İşte o açıklama: Serideki hiçbir karakter süper kahraman değil. Sahte ve abartılı hamaset, o çatakların içinde gerçekten olan kahramanların emeklerine ve fedakarlıklarına benim bakış açıma göre bir vefasızlık. Önemli olan bu ülkenin tüm asker ve polis kahramanlarının bizden olması.