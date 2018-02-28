BÖRÜ Asena Tümer Kimdir?

BÖRÜ dizisinin kadın oyuncusu Asena Tümer aslında kim? Dizide Asena Tümer karakterini canlandıran isim Ahu Türkpençe

BÖRÜ Asena Tümer Kimdir?

BÖRÜ dizisinin kadın oyuncusu Asena Tümer aslında kim? Dizide Asena Tümer karakterini canlandıran isim Ahu Türkpençe. İşte dizideki Asena karakteri ve oyuncu Ahu Türkpençe hakkında bilinmeyenler. Asena Tümer karakteri BÖRÜ öyküsünün bel kemiği. Dünyada çok az yerde bulunan bir olgunun beden bulmuş hali. Faal çatışmada seve seve şehit olan, görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı; Polis Özel Harekat’ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena’nın öyküsü, Türk kadınının gerçek niteliğinin, Tomris’ten, Nene Hatun’a gelen bir geleneğin öyküsel sembolü.

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BÖRÜ Asena Tümer Kimdir?

Ahu Türkpençe BÖRÜ için, “Konsept bir iş, ilk defa böyle bir proje yapılıyor. Bu ilkin içinde, bu ekiple ve özellikle Alper’le daha önce çalıştığım için çok mutluyum. Daha önce görmediğimiz tarzda bir iş. Bu işin bir başrolü yok, ekip başrolde. İlk defa makyajsız bir işte oynuyorum, dublörüm yok her şeyi kendim yapıyorum.” dedi.

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BÖRÜ Asena Tümer Kimdir?

Asena karakteri taş gibi sert, sağlam. Asla fire vermiyor. Bir olay sonrası kabuğunu kırıp duygularını gösteriyor. Ekibe bir parça mesafeli. Asena kendi içindeki derdi yüzünden ekipten biraz uzak kalıyor. Operasyonlarda birlikteler ve birbirleri için canlarını verirler.

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BÖRÜ Asena Tümer Kimdir?

Ahu Türkpençe Kimdir? 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun’da doğan Ahu Türkpençe, küçüklüğünden beri tiyatroya karşı büyük bir ilgi duydu. 18 yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı Ahu Türkpençe, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin elemelerine girdi.

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