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Borsada ve dolarda erken seçim şoku! Bir anda...

Borsada ve dolarda erken seçim şoku! Bir anda...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim istemesinin ardından para piyasalarında hareketlilik başladı. İki gündür yükselişini sürdüren borsa bir anda düşmeye başladı. Düşüşe geçen dolar artışa geçti. İşte Bahçeli'nin erken seçim açıklamaları sonrası piyasalarda yaşananlar...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 11:32 - Güncelleme: 17-04-2018 11:32

DEVLET Bahçeli'nin erken seçim açıklaması piyasalarda deprem etkisi yarattı. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puandan başlamıştı. Doların düşüşe geçmesiyle birlikte borsada iki gündür artış vardı. Ancak Bahçeli'nin grup konuşmasında Türkiyenin erken seçime gitmesi gerektiğini açıklaması ve tarih olarak da 26 Ağustos 2018'i işaret etmesi birlikte şok etkisi yaptı. Borsa bir anda 109 bin seviyesine geriledi. 4,06 seviyesine kadar gerilemeye başlayan dolar kuru 4,11'i geçti. Euro 5,06 seviyesindeydi. Bahçeli'nin açıklamasıyla euro da 5,10 seviyesine yükseldi. Altın fiyatları da tırmanışa geçti. Gram altın 176 seviyesinden 178 TL'nin üstüne çıktı. Çeyrek altın fırladı. İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmesi...

BORSADA DEPREM ETKİSİ: Açılışta BIST 100 endeksi, 764,11 puan ve yüzde 0,69 artışla 111.451,85 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile inşaat oldu. Bahçeli'nin açıklamasıyla birlikte borsa 109 bin seviyesine düştü.

DOLAR BİR ANDA FIRLADI: Dolar kuru geçen haftalarda rekoru görmesinin ardından savaş söylemlerinin yumuşaması ve Merkez Bankasının açıklamasıyla düşüşe geçmişti. Dün 4,10 seviyesinde olan dolar bugün 4,06-07 seviyesine gerilemişti. Bahçeli'nin erken seçim istemesinin ardından dolar bir anda fırladı. 4,11 seviyesine çıktı.

ÇEYREK ALTIN 293 LİRAYA ÇIKTI: Altın fiyatları bu sabaha düşle başlamıştı. Suriye operasyonuyla birlikte altın fiyatları tırmanmış çeyrek altın 293 lirayı geçmişti. Bugün gram altın 176 seviyesindeydi. Çeyrek 190 liradan satılıyordu. Erken seçim açıklaması altın fiyatlarında da şok etkisi yaptı. Gram altın 178 lirayı aştı. Çeyrek altın 293 lira oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ali 17 Nisan 2018 11:58 4,07 den 4,12 ye çıktı tefeciler bu kdar kolay para kazanıyor bu ülkede işte

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