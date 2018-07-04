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Borsa bugün ne durumda dolar yükselince düştü mü

Borsa bugün ne durumda dolar yükselince düştü mü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 96.795,51 puandan başladı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 11:55 - Güncelleme: 04-07-2018 11:55

Açılışta BIST 100 endeksi, 207,31 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 96.795,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile bilişim, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile sigorta oldu.

Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi sonrasında Türk lirası varlıkları üzerinde artan satış baskısı, BIST 100 endeksinin de gün içindeki kazançlarını geri vererek, önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 96.588,20 puandan kapanmasına neden olmuştu.

Analistler, Çin Merkez Bankası'nın yuanı ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuanın dolar karşısında değer kazandığını belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke varlıklarını da pozitif etkileyeceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde haziran ayı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile yuanın dolar karşısındaki seyrinin izleneceğini kaydeden analistler, ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle diğer borsalarda sakin bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç olarak güçlendiğine değinerek, 95.500 seviyesinin de destek konumuna geldiğini söyledi. 

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