Borsa Başkanı Karadağ'dan kritik Bitcoin uyarısı

Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, blockchain teknolojilerini yakından takip ettiklerini, önümüzdeki süreçte ürünlerde de bu teknolojileri kullanacaklarını kaydetti. Bloomberght'nin haberine göre; Karadağ "Kriptoloji, para transferinde belki merkez bankalarının ve tüm finans sisteminin vazgeçemeyeceği bir alan ve teknoloji, bu alana yatırım yapmayan kuruluşlar zaten ciddi anlamda geride kalacak" dedi.
Bitcoin'in çok manipülatif olduğunu söyleyen Karadağ konuya ilişkin olarak "Kumar oynamak isteyen başka platformlarda işini yapsın. Bugün 3 lira, yarın 3 milyon derken bir sonraki gün aşağı yönlü harekette mağduriyetler yaşamasınlar. Biz Bitcoin'le ilgili uyarıyoruz ama finans teknolojisinde yer alan kurumların blockchain teknolojileri ve benzer teknolojileri takip ediyor olması lazım. Hem yatırım maliyetlerini azaltıyor, hem de güvenliği oldukça yüksek seviyelere çıkıyor" diye konuştu.
Karadağ 2018'de Borsanın halka arz çalışmalarının sürdüğünü belirterek "2018'de inşallah Borsa halka arz edilecek" dedi. Şu anda 10-12 firmanın halka arza hazırlandığını kaydeden Karadağ, 2018'de halka arz ikliminin uygun olduğunu düşündüğünü ve gelecek sene halka arzda 10 milyar TL'nin yakalanabileceğini sözlerine ekledi.
Bitcoin madenciliği nedir? Bazı yönleriyle Bitcoin madenciliği, mantıken Altın madenciliği gibidir. Değerli metaller, madenler gibi, yalnızca sınırlı bir miktarı vardır (yalnızca 21 milyon Bitcoin) ve zaman geçtikçe zorluk seviyesi artar, bununla birlikte Bitcoin bloğu bulmak gittikçe zorlaşır. Her blok bulunduğunda onay bekleyen işlemler onaylanır, bu işlemlerin onaylanması için harcanan çaba bloğu bulmaktır aynı zamanda. Sistem de bu çabanın karşılığı olarak bulunan her bloktan, çalışan madencilere çalıştıkları oranda pay verir. Bitcoin 2008 yılında ilk çıktığı zamanlarda bilgisayarınızın cpu/gpu donanımı ile günde 50-100 Bitcoin toplayabiliyordunuz. Tabii o zamanlarda Bitcoin çok değersizdi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER