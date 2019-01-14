Bornozlu yatak pozu vermişti! Tuba Ünsal'dan şimdi de sütyenli asansör pozu

Geçtiğimiz ay bornoz akımına uyarak verdiği pozla çok konuşulan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, şimdi de bir garip elbisesiyle paylaştığı asansör fotoğrafıyla olay oldu.

Tuba Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay ünlüler arasında adeta çığ gibi büyüyen bornozlu fotoğraf akımına uyan ve cesur pozuyla çok konuşulan eski manken Tuba Ünsal, şimdi de asansör pozuyla gündeme geldi. 37 yaşındaki Ünsal'ın hem sütyeni hem de bacak yırtmacı kendi hesabındaki takipçileri tarafından tepkilere neden oldu. Twitter

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Geçtiğimiz yıl 3. evliliği olan Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, sosyal medyadan yaptığı "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık." yorumuyla alkış toplamıştı. Ancak eski mankenin önceki akşam paylaştığı asansör pozu tepki çekti. Twitter

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'Ayna ayna' yazarak paylaştığı bu fotoğrafı kısa süre içinde 10 binden fazla beğeni alan Tuba Ünsal, öte yandan kendi takipçileri tarafından topa da tutuldu. Bir takipçisi fotoğrafın altına "üzerindeki sofra bezi mi?" yorumunda bulunurken, verdiği pozu abartı bulan bir başka takipçisi ise "Bir anneye bu pozlar yakışıyor mu" şeklinde çıkıştı. Twitter

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