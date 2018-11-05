Borcu olan 120 AVM'ye ne olacak?

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi JLL (Jones Lang LaSalle) Türkiye Başkanı Avi Alkaş, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'a konuştu.



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun "Alışveriş merkezi sahiplerinin bir bölümü bu karara açık pozisyonda yakalandı. AVM’lerin döviz borcu 15 milyar dolar dolayında" ifadesine itiraz ettiğini belirten Alkaş, "Bizdeki bilgilere göre 8 milyar dolar" dedi.

AVM'LERİ DÖVMEYE DÖNÜŞTÜ

Alkaş, "Dövizli kiralar konusu AVM’leri dövmek gibi bir olaya dönüşüyor. Bu gidişle döviz borcu olan 120 dolayında AVM bankalara geçebilir" görüşünü dile getirdi.

YATIRIM SIRASINDA DÖVİZ KULLANDIK

Alışveriş merkezlerinin yatırımları sırasında döviz kredi kullandığını hatırlatan Alkaş, şöyle devam etti:

Bir ara dövizle borçlanmak TL’ye göre daha uygundu. Neredeyse 'dövizle borçlanmayanı dövüyorlar' gibi bir hava hakimdi. Devletler, şirketler, kurumlar sözleşme imzalarken ideal olanı “win-win” (kazan-kazan) modelidir. Dövizli kiraların TL’ye dönüşüyle ilgili karar sonrası “lose-lose” (kaybet-kaybet) durumu ortaya çıktı.