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Bora Akkaş kimdir kaç yaşında kiminle evli karısı kim?

Bora Akkaş kimdir kaç yaşında kiminle evli karısı kim?

Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında ve Bora Akkaş kiminle evli karısı kim soruları tekrar gündeme geldi. Başarılı ve sevilen oyuncu Bora Akkuş'u birçoğumuz Geniş Aile'deki Sezai rolüyle tanısak da Bora Akkaş'ın hayatı başarılarla dolu. 15 ay önce oyuncu Seda Türkmen ile evlenen ve kriz yaşayan Bora Akkaş o günler anlattı, evliliklerini kurtardı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 15:10 - Güncelleme: 24-10-2018 15:10

Bora Akkuş kimdir, karısı kim, boşandılar mı sorusu son günlerde magazin basınında yer alıyor. Başarılı ve sevimli oyuncu Bora Akkuş geçtiğimiz sene, 15 ay önce oyuncu Seda Türkmen ile evlenmişti. İlişkilerinde son günlerde zorluklar yaşayan ve ayrılmanın eşiğine gelen çiften bugün iyi haber geldi. Bora Akkuş ve Seda Türkmen çifti evliliklerini kurtardı, ve kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. 

TAKİBİ BIRAKMIŞTI: Sosyal medya hesabından eşi Bora Akkaş'ı takip etmeyi bırakan Seda Türkmen, konuyla ilgili olarak "Her evlilikte olabilecek sorunlar. Şu an ayrıyız ama zaman ne gösterir bilinmez. Resmi olarak bir şey yok, dava henüz açılmadı" demişti.

Evliliklerinde 15 ayı geride bırakan Seda Türkmen ve Bora Akkaş barıştı. İkili, önceki akşam Zorlu PSM'de düzenlenen 'Ghost' müzikalini izledi. Oyuncu çift, çıkışta objektiflere birbirlerine sarılarak poz verdiler.

BORA AKKAŞ KİMDİR: Kamera karşısına ilk kez Gönlümdeki Köşkün Olmasa isimli film ile geçen Bora Akkaş,Kadıköy Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Ardından Şehir Tiyatroları’nda yer aldı. Gönlümdeki Köşkün Olmasa isimli filmde canlandırdığı Osman karakteri ile Antalya Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Müzik dünyasında da yer alan Bora Akkaş, Doğa Bora ismiyle rap şarkılar yaptı. 

2002’de Gönlümdeki Köşkün Olmasa isimli filmde Osman karakterini canlandırdı. Film, bir ailenin çocukları Osman’ı köyde bırakıp Danimarka’ya gitmelerini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Bora Akkaş, Hikmet Karagöz, Mazlum Çimen ve Serra Yılmaz yer aldı. Daha sonra ise Adab-ı  Muaşeret isimli filmde yer aldı. Öğrenciler arasında kavga ve geçimsizliğin hüküm sürdüğü bir liseye atanan Nurettin Bey ile oğlunun yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Salih Kalyon, Yıldız Asyalı, Bora Akkaş, Tarık Ündüz ve Hasibe Eren yer aldı. 

2009’da ise Geniş Aile isimli dizide Zekai karakterini canlandırdı. Dizi küçük bir mahallede yaşayan Bilal ve Cevahir’in çocukluklarından beri yaşadıkları husumeti anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ufuk Özkan ve Fırat Tanış yer aldı. 2012’de ise Taş Mektep isimli filmde Mehmet karakterini canlandırdı. Film, Sakarya Savaşı sırasında son sınıf öğrencilerinin hepsi şehit düşen Kayseri Lisesi’nin kahramanlıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde iseOrhan Kılıç, Ayça Varlıer, Bora Akkaş ve Barış Küçükgüler yer aldı. 

SEDA TÜRKMEN KİMDİR: SEDA TÜRKMEN KİMDİR: 1 Ocak 1986 yılında İzmirde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl Keman Eğitimi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İzmirin güzellerinden olan Türkmen moda dergilerinde kendinden söz ettirmiştir. DiziOyunculari.Biz İstanbula gelen oyuncu tiyatro oyunlarında yer almıştır. Papatyam ve Annem uyurken dizileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Fatih Harbiye Dizisi ile herkes tarafından sevilen biri olmuştur.

Hayata her zaman olumlu bakan ve hayata kesinlikle küsülmemesi gerektiği yönünde düşünen biri olarak, meydana çıkan olumsuzluklarda, hep kendisinde bir kusur aramanın gerekli olduğunu savunmaktadır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Ekim 2018 15:14 bize ne elalemden ya ne haberi bu

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