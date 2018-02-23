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Bonzai soslu tavuk olayında flaş gelişme!

Bonzai soslu tavuk olayında flaş gelişme!

Geçen yıl Şubat ayında evine davet ettiği akrabalarına kekil diye yanlışlıkla bonzai ile terbiyelediği tavuklarla mangal yapıp eniştesinin ölümüne 9 kişinin rahatsızlanmasına neden olan kadın hakkında dava açıldı.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 16:38 - Güncelleme: 23-02-2018 16:55

İstanbul Üsküdar'da geçen yıl Şubat ayında bahçesinde bulduğu sentetik uyuşturucu bonzaiyi kekik zannedip mangalda pişirdiği etlerin üzerine serpince eniştesinin ölümüne, kendisi dahil 9 kişinin de zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen Aysel K. (57) ve ölen eniştesinin eşi olan ablası Hatice A. (64) hakkında, ‘’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 Şubat 2017'de şüpheli Aysel K'nin, kız kardeşi, eniştesi, yeğenleri, annesi, oğlu, gelini ve torununu Yavuztürk Mahallesi'ndeki evine davet ettiği anlatıldı. Evde bulunanların daha sonra yemek yemek için bahçede mangal yaptıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Aysel K'nin mutfakta raftan aldığı ve içerisinde kekik olduğunu düşündüğü bir kavanozu ablası mağdur müşteki H.A'ya vererek tavuk etini soslamasını istediği, soslanan etleri pişirerek yediklerinde ise orada bulunanların zehirlenerek hastanelere kaldırıldığı anlatıldı.

"ANNE OKU BİZİ ÇARPILIYORUZ": Sanık Aysel K., ifadesinde olay günü mangal için odun aramaya gittiğinde bahçede bir poşette kekiğe benzer bitkiyi gördüğünü ve eve getirerek kavanoza koyduğunu söyledi. Tavukları yedikten 10-15 dakika içinde fenalaştıklarını ifade eden Karahan'ın, "Evde çocuklar da vardı. ‘Anne oku bizi, çarpılıyoruz' dedi. Herkes ‘Bize ne oldu acaba' diye sormaya başladı. Uyur gibi olduk. O sırada kekik sandığım maddeden dolayı bu hale geldiğimizi düşündüm. Eşim Cuma Karahan ambulansı aradı. Ben de kekik sandığım kavanozu dışarı attım. Ben de bahçeye poşeti koyandan şikayetçiyim" demişti. 

BONZAİ ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜ: İddianamede, evde bulunanlardan şüphelinin eniştesi B.A'nın 28 Şubat 2017'de 'bonzai zehirlenmesi'nden hastanede hayatını kaybettiği belirtilerek, diğer mağdur müştekilerin ise alınan Adli Tıp raporlarına göre kimisinin hayati tehlike geçirecek derecede, kimisinin basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek derecede yaralandıkları aktarıldı.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK: İddianamede, bu kapsamda şüpheli Aysel K'nin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık ayrıca “taksirli hareket sonucu neden olunan netice, failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez” maddesinin de uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğunu belirtti.

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  • Misafir 23 Şubat 2018 17:13 DEMEK HER BULDUĞUNU YEMEĞECEKSİN

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