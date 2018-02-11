Bonzai kullanan adamın ibretlik görüntüsü!

Son günlerde toplumun kanayan yarasına dönüşen ve halk arasında bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu maddesinin kullanımı acı görüntüler ortaya çıkarıyor. Gaziantep'te ismi belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre bonzai kullandıktan sonra kentin işlek caddelerinin birinde yere yığıldı. Kaldırımında hareketsiz duran şahı gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, uyuşturucu kullandığı ileri sürülen şahsa müdahale etti. Bir süre kendisine gelemeyen adam, ibretlik görüntüsüyle bir kez daha bonzai tehlikesini gözler önüne serdi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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