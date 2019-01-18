Bombalar patlıyor! Mesut Fener'e Costa Aslan'a

DOUGLAS İÇİN SON GÖRÜŞME: Beşiktaş Sivassporlu sağ bekten vazgeçmedi. Kartal sağ bek adayları arasında yer alan Douglas için hem Barcelona hem de Sivasspor’la görüşecek.
MATA VE SİLVA BOMBASI: Fenerbahçe orta saha için Manchester Unitedlı Juan Mata ve Leicester City’den Silva’ya yöneldi. Mata’nın düşük bir rakamla alınması, Silva’nın da kiralanması planlıyor.
MESUT FENER'E: Arsenal’ın kadroda düşünmediği Mesut Özil için İnter’le birlikte Fenerbahçe’de devreye girdi. “Bir gün mutlaka Fenerbahçe’de oynamak isterim” diyen 30 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Comolli’nin kolları sıvadığı belirlendi.
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