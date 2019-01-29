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Bomba transfer gelişmesi! Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın ne istedi

Bomba transfer gelişmesi! Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın ne istedi

Beşiktaş, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan için 3.5 milyon euro + Şener Özbayraklı ve bir sonraki satıştan pay istedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 13:43 - Güncelleme: 29-01-2019 13:43

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 yenerek camianın üzerindeki kara bulutları dağıtırken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet takviyesinin yanı sıra Beşiktaş'tan Tolgay Aslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz'i renklerine bağlamak istiyor.

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Tolgay Aslan için nabzı yoklayan Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi. 

3,5 MİLYON + ŞENER ÖZBAYRAKLI
Spor kamuoyunda dolaşan iddiaya göre; Beşiktaş, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan için 3.5 milyon euro + Şener Özbayraklı ve bir sonraki satıştan pay istedi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl vereceği merak konusu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • balli 29 Ocak 2019 14:43 bjk ucmus tolgay kim matematik bilmiyolar edecegi 800 bin senerde okadar eder

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