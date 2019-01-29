Bomba transfer gelişmesi! Beşiktaş Fenerbahçe'den bakın ne istedi

Sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 yenerek camianın üzerindeki kara bulutları dağıtırken transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet takviyesinin yanı sıra Beşiktaş'tan Tolgay Aslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz'i renklerine bağlamak istiyor.

Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Tolgay Aslan için nabzı yoklayan Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan flaş bir teklif geldi.

3,5 MİLYON + ŞENER ÖZBAYRAKLI

Spor kamuoyunda dolaşan iddiaya göre; Beşiktaş, Fenerbahçe'den Tolgay Arslan için 3.5 milyon euro + Şener Özbayraklı ve bir sonraki satıştan pay istedi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl vereceği merak konusu.