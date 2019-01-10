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Bomba transfer! Fener almadı Sivas kaptı

Bomba transfer! Fener almadı Sivas kaptı

Demir Grup Sivasspor Kulübü, Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaştı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2019 14:24 - Güncelleme: 10-01-2019 14:50

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, adı Fenerbahçe ile anılan Malili sol kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Leicester City ile anlaşma sağladı.

Yarın Sivasspor'un Antalya kampına katılacak olan Fousseni Diabate, saat 15.00'te de düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

FRANSA'DA ADA'YA
18 Ekim 1995'te Fransa'da dünyaya gelen Diabate, EA Guingamp'ta futbola başladı. Ardından Ajaccio'ya transfer olan Diabate, son olarak Leicester City'ye transfer olmuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ömer Halit 10 Ocak 2019 15:03 ali koç alamadı diye yazsanız daha doğru olur herhalde

    CEVAP YAZ 1 5
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