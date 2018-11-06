Bomba transfer! Avlu dizisinde öldü TRT 1'in Vuslat dizisine geçti

Avlu'nun 2 hafta önce yayınlanan bölümünde ekranlara veda eden Şeyla Halis'in ölümü herkesi yıkmıştı. Diziden ayrılan oyuncu çok geçmeden başka bir diziye dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT 1'de yayın hayatına başlayacak olan ve her hafta bomba transfer haberleriyle gündeme gelen Vuslat dizisi, ünlü bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Star TV'de yayınlanan Avlu dizisinde Jale karakteriyle beğenileri toplayan Şeyla Halis, Vuslat dizisine dahil oldu. Twitter

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Yakında sete çıkması planlanan Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturacak. Kadir Doğulu ile Devrim Özkan'ın başrollerini paylaşacağı dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Şeyla Halis katıldı. TRT'nin A23 Medya Uğur Veli ve Raif İnan imzalı yeni dizisi "Vuslat"ın hazırlıkları devam etmekte. Twitter

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VUSLAT DİZİSİNE DAHA ÖNCE DAHİL OLANLAR Dizinin kadrosuna son olarak genç kuşağın dikkat çeken yıldızlarından Baran Bölükbaşı katılmıştı. Bölükbaşı, hikâyesi İbn Arabi’nin 'Alimler Satranç'ı oyununun üzerine kurulan dizide Vuslat'ın kardeşi Fırat karakterine hayat verecek. Twitter

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