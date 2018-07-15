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Bomba ses kaydı! Öğretmen kedicik kız öğrenci avında! Geniş kalçalı geniş göğüslü...

Bomba ses kaydı! Öğretmen kedicik kız öğrenci avında! Geniş kalçalı geniş göğüslü...

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyondan her gün kan donduran yeni bir ayrıntı çıkıyor. "Reşit olmayanla cinsel ilişki", "Cinsel Saldırı", "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" ve "Çocukların cinsel istismarı" gibi suçlar yöneltilen Adnan Hocacıların küçük kızları nasıl ağlarına düşürdüklerini gösteren bir ses kaydı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 15-07-2018 08:55 - Güncelleme: 15-07-2018 08:55

ADDAN Oktar ve müridlerine yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna, 'başkedicik' Didem Ürer ve manken Gökhan Barlan'ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltında. Adnan Hocacılara yöneltilen 31 ayrı suçlama arasında "Reşit olmayanla cinsel ilişki" "Cinsel Saldırı" "Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması" "Çocukların cinsel istismarı" gibi iddialar da yer alıyor.

ÖĞRENCİLERİNİ ÖRGÜTE PAZARLADI!... SuperHaber'in ulaştığı ses kaydında ise Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

İşte o ses kayıtları!

YAŞI 16-17 AMA VÜCUDU GELİŞKİN...
-Çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Lise öğrencisi. Böyle bayağı açık saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?
+Muhtemelen kaç yaşında?
-16 ya da 17'dir. Biraz gelişkin çünkü.
+Resmi yok değil mi?
- Yok, hayır. Benim öğrencim değil ama adını biliyorum.
+Neye benziyor?

UZUN BOYLU, GENİŞ KALÇALI, GENİŞ GÖĞÜSLÜ...
- Aşkım, Çağla'yı andırıyor. Yani uzun boylu, geniş kalçalı, geniş göğüslü. Beli ince. Hoş, çok güzel bir kız gerçekten. Çok dikkat çekiyor. Bir de çok rahat giyiniyor. Babası da destekliyormuş. Hatta bizim dershanede biraz şey böyle gelenekçi gibiler. Kızı uyarmış hocası. Babası da gelmiş, "Ben buradan alırım kızımı, istediği gibi giyinir, karışamazsınız" falan demiş.
+İyi o zaman bir kardeş gönderelim.
-Tamam inşallah.
+Oğlu nerede acaba? Nasıl karşılaştırabiliriz.
-Tevafuk yapabilir miyiz? Dershane çıkışı gibi?
+Olabilir. Onunla sen bir görüşsene.
-Tamam inşallah.
+Yüzyüze görüş ama buraya gelsin.
-Tamam
+Olur, tertipli gelir.
-Tamam, inşallah aşkım.
+O da ona göre bir şey yapsın

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Mustafa 15 Temmuz 2018 09:39 Allah kahretsin..Böyle ahlaksızlara fırsat vermesin inşallah

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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