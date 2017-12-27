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Bomba S-400 iddiası! Türkiye 4 batarya aldı! Kaç para ödedi?

Bomba S-400 iddiası! Türkiye 4 batarya aldı! Kaç para ödedi?

Rus basını Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" dediğini yazdı. İlk teslimat ne zaman?

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 09:41 - Güncelleme: 27-12-2017 09:49

TÜRKİYE'nin Rusya'dan alacağı S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili Rus basınında bomba bir iddia yer aldı. Bu haberlere göre Türkiye, Rusya'dan 4 adet S-400 bataryası satın aldı ve bunun karşılığında 2.5 milyar dolar ödedi... Rus gazeteleri, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına geniş yer verdi.

Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve  bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti. Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

DAHA ÖNCE NET RAKAM AÇIKLANMAMIŞTI

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu. 

DÜNYADAKİ EN İYİ SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİ

Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

ABD istemez tabii ki! Rusya'dan alacağımız S400'ler meğer...ABD istemez tabii ki! Rusya'dan alacağımız S400'ler meğer...ABD istemez tabii ki! Rusya'dan alacağımız S400'ler meğer...ABD istemez tabii ki! Rusya'dan alacağımız S400'ler meğer...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • DEGİSİK 27 Aralık 2017 10:07 Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi. Kredi diyorlar Sn. Cumhurbaşkanım ? IMF Borç verecek kadar paramız vardıda elin oğlundan niye kredi alıyoz onu anlamadım ?

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