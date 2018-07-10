Bomba Muharrem İnce iddiası! Yarın patlayacak...

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından karışan ortalık durulmuş gibi görünse de Muharrem İnce'nin parti içi muhalefeti yarın tekrar harekete geçireceği iddia edildi. Egepostası'nın Muharrem İnce'yi destekleyen ve noter tasdikli imza toplayan gruptan aldığı bilgiye göre, İnce yarın bir basın açıklamasıyla hem seçim sürecinde partisiyle yaşadığı sorunları anlatacak hem de resmen 'olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyorum" diyecek.

'YARIN BASIN TOPLANTISI NDA ANLATACAK'... Muharrem İnce taraftarları hafta başında başlatacakları 'noter tasdikli imza toplama hareketini' hafta ortasına ertelemişlerdi. Bu ertelemenin arkasında Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamayı bekleme kararı olduğu öne sürüldü. Habere göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim gecesi kameraların karyısına çıkarak neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

'ADAY OLMAM'DAN NEDEN GERİ ADIM ATTI?.. Aday gösterildikten sonra CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak Kılıçdaroğlu'na "Sen çekil ben genel başkan olayım" teklifi yaptığını, istediği cevabı alamayınca kameralar karşısına çıkıp neden "Örgüt işini bilir" dediğini de gerekçeleriyle anlacak.

'İMZALARI TOPLAYIN' ÇAĞRISI... İnce için imza toplama hareketi baylatan grubun iddiasına göre Muharrem İnce yarın yapacağı toplantıda 'Olağanüstü kurultay için imzaları toplayın' çağrısı da yapacak. Bu çağrının ardından CHP örgütlerinde olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı belirtiliyor.