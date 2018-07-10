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Bomba Muharrem İnce iddiası! Yarın patlayacak...

Bomba Muharrem İnce iddiası! Yarın patlayacak...

CHP'de işler durulmuş gibi görünse de Muharrem İnce'nin yarın ortalığı karıştıracağı iddia edildi. İddiaya göre, 'Sen onursal başkan ol ben de Genel Başkan olayım' teklifi Kemal Kılıçdaroğlu'nca reddedilen İnce, yarın bir basın toplantısı yaparak 'olağanüstü kurultay için imza toplayın' çağrısı yapacak..

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 13:59 - Güncelleme: 10-07-2018 13:59

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından karışan ortalık durulmuş gibi görünse de Muharrem İnce'nin parti içi muhalefeti yarın tekrar harekete geçireceği iddia edildi. Egepostası'nın Muharrem İnce'yi destekleyen ve noter tasdikli imza toplayan gruptan aldığı bilgiye göre, İnce yarın bir basın açıklamasıyla hem seçim sürecinde partisiyle yaşadığı sorunları anlatacak hem de resmen 'olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlıyorum" diyecek.

'YARIN BASIN TOPLANTISI NDA ANLATACAK'... Muharrem İnce taraftarları hafta başında başlatacakları 'noter tasdikli imza toplama hareketini' hafta ortasına ertelemişlerdi. Bu ertelemenin arkasında Muharrem İnce'nin yapacağı açıklamayı bekleme kararı olduğu öne sürüldü. Habere göre, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim gecesi kameraların karyısına çıkarak neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

'ADAY OLMAM'DAN NEDEN GERİ ADIM ATTI?.. Aday gösterildikten sonra CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun karşısına çıkmayacağını açıklamasına karşın neden daha sonra geri adım atarak Kılıçdaroğlu'na "Sen çekil ben genel başkan olayım" teklifi yaptığını, istediği cevabı alamayınca kameralar karşısına çıkıp neden "Örgüt işini bilir" dediğini de gerekçeleriyle anlacak.

'İMZALARI TOPLAYIN' ÇAĞRISI... İnce için imza toplama hareketi baylatan grubun iddiasına göre Muharrem İnce yarın yapacağı toplantıda 'Olağanüstü kurultay için imzaları toplayın' çağrısı da yapacak. Bu çağrının ardından CHP örgütlerinde olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı belirtiliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 14:12 bu adam kenarı atılmamalı, siyasetin içinde olmalı, bir ak partili olarak yazıyorum.

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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