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Bomba kulis! Kabine'de revizyon beklentisi yapılacak...

Bomba kulis! Kabine'de revizyon beklentisi yapılacak...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne göre yeniden yapılanan hükümette ‘kabine revizyonu’ yapılacağı iddia ediliyor. Bazı bakanlıklar tekrar bölünebilir... Yeni bakanlar atanabilir...

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 08:16 - Güncelleme: 29-10-2018 08:16

ANKARA kulislerinde, bir süredir yeni sistemin daha işler hale getirilmesi için ne yapılması gerektiği konuşuluyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi gündemde... Edinilen bilgiye göre, bakanlıkların birleştirilmesi ve bazı kurumların bağlı olduğu bakanlıkların değiştirilmesinin ardından, verimlilikle ilgili sorunlar yaşanmaya başlandı. 

TEK BAKAN GÜÇLÜĞÜ... Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, dört ayda bakanlıkların büyüklüklerinin tek bakan tarafından yürütülmesinin güçlüğü görüldü. Bazı bakanların, bakanlıkların bir tek yönüne yoğunlaştığı, diğer alanlarla ilgili kararların geciktiği konuşulmaya başlandı.

BAZI BAKANLIKLAR YÖNEDİNE BÖLÜNECEK... Bu gelişmelerin ardından Ankara kulislerinde, özellikle birleştirilince çok büyük yapıya dönüşen, karar alma mekanizmalarında sıkıntı yaşanan bakanlıkların yeniden bölüneceği konuşuluyor.

HANGİ BAKANLIKLAR BÖLÜNECEK... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ayrılacağı konuşulurken Ticaret ve Gümrük'ün ayrı yapılara dönüştürülebileceği öne sürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da turizm ile ilgili çalışmaların başarıyla yürütülmesine karşın kültürün gölgede kaldığı ifade ediliyor.

KABİNEDE BAZI İSİMLER DEĞİŞEBİLİR... Hem kabinenin yapısında, hem de kabinede yer alacak isimlerde revizyona gidilebileceğini iddia edenler, bakanlık sayısının 16'dan 19'a çıkarılabileceğini, bazı bakanların değiştirileceğini, bunun da ocak ayında veya yerel seçimlerden sonra yapılacağını dile getiriyorlar.

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