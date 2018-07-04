Bomba kulis! Aziz Kocaoğlu da Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşmesinden sonra olağanüstü kurultay sesleri yükselirken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da narekete geçtiği belirtiliyor. Kocaoğlu'nun belediye başkanları, ilçe başkanları ve kurultay delegelerini arayarak genel başkanlık için değişim mesajı verdiği ve bu konuda bir bildiri yayınlayacağı iddia edildi.

DEĞİŞİM MESAJI VERDİ... Kulislerde yer alan iddialara göre, İzmir'deki kurultay delegeleri ve belediye başkanlarını arayarak, genel başkanlık için değişim mesajı verdiği ve yakında kamuoyuna duyuracağı bildiri için destek istedi. Kocaoğlu'nun telefonda şöyle dediği öne sürülüyor:

DESTEĞİNİZİ İSTEMEK İÇİN ARADIM... "24 Haziran seçim sonuçları parti içinde bir değişim arzusu gösteriyor. Genel Başkan'ın da bu değişime öncülük etmesi gerek. Bu konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağım. Herhangi bir desteğiniz istemek amacıyla aramadım. Bilginiz olmasını istedim..."

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