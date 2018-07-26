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Bomba İYİ Parti kulisi! Bahçeli neden Akşener'e destek istedi?

Bomba İYİ Parti kulisi! Bahçeli neden Akşener'e destek istedi?

İYİ Parti'de kargaşa sürerken, kulislere bomba gibi bir iddia düştü. Meral Akşener'in "kararım kesin" açıklaması yapması MHP lideri Devlet Bahçeli'nin planını bozmak içinmiş... Devlet Bahçeli'nin planı ne? Akşener o planı nasıl bozdu?.. İşte son kulis bilgileri...

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 09:39 - Güncelleme: 26-07-2018 09:51

MERAL Akşener'in 'aday olmama kararım kesin" açıklamasıyla İYİ Parti'de işler biraz daha karıştı. Her ne kadar Başkanlık Divanı "Tek seçeneğimiz Akşener, ikna edeceğiz" kararı alsa da, İYİ Parti kulislerinde Akşener'in geri adım atmasının zor olduğu belirtiliyor. Asıl bomba kulis ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Koray Aydın ve arkadaşları Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" çıkışının perde arkasıyla ilgili olarak dillendiriliyor. Akşener dün yaptığı "Aday olmama kararım kesindir" açıklamasının, Bahçeli'nin planını bozmaya yönelik bir hamle olduğu konuşuluyor. Devlet Bahçeli'nin planı ne? Meral Akşener "kararım kesin" diyerek oyunu nasıl bozdu? 

AKŞENER, BAHÇELİ'NİN SİYASİ HESABINI ŞAŞIRTTI... İYİ Parti 12 Ağustos günü 2. Olağanüstü Kurultay’ını düzenleyecek. Meral Akşener'i tekrar aday olmaya ikna etmek için çalışmalar sürerken, İYİ Parti kulisleri de kaynamaya devam ediyor. Akşener'in dünkü, "Kurultayda aday olmama kararım kesindir. Partimiz yoluna yeni yönetimle devam etmeli" çıkışıyla, kısa bir süre önce  "Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi hesaplarının şaştığı ifade ediliyor.

BAHÇELİ ELİNDEKİ KOZU KAYBETMEMEK İÇİN... Bahçeli'nin Meral Akşener'in istifadan vazgeçirilmesi için yaptığı çağrının altında, AK Parti'ye karşı elindeki kozları kaybetmeme isteği olduğu konuşuluyor. Şu anda ittifak ortağı olarak partisinin güçlü olan elinin zayıflamasını istemediği belirtilen Bahçeli'nin, Meclis’te 290 sandalyesi olan  AK Parti’nin, İYİ Parti'den 11-12 milletvekilinin katılımıyla çoğunluk rakamı 301 sandalyeye ulaşma ihtimaline sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇERLER Mİ?.. Seçimden sonra İYİ Parti'li bazı milletvekillerinin ve partililerin AK Parti’ye yönelik “ılımlı ve olumlu” mesajları hatırlatılan Ankara kulislerinde, partide kopuş süreci başlaması halinde bazı milletvekillerinin AK Parti’ye geçebileceği yorumlarına neden oluyor. Parti kaynakları, Akşener’in aday olmama kararının ardından Bahçeli’nin, “Hanımefendiyi ikna edin” çağrısının altında da AKP’nin İYİ Parti’li vekilleri transfere yöneleceği ve partisini devre dışı bırakacağı endişesinin yattığını savunuyorlar.

MHP RAHATSIZLIĞI VAR... MHP ile ittifakı sürdüren AK Parti’de, Devlet Bahçeli ve partililerin kimi taleplerinin rahatsızlık yarattığı uzun süredir konuşuluyor. Seçim sonrasında Bahçeli’nin yaptığı, “Artık denge-denetleme” görevi üstlenecekleri yönündeki açıklamaları da bir anlamda AK Parti’ye yönelik “ipler benim elimde” mesajı olarak yorumlanıyor. Kulislerde, parlamentoda tek başına çoğunluk için yaklaşık 10 milletvekiline gereksinim duyan AK Parti’nin yeni hükümet sistemine üye vermeyen MHP’ye mecbur kalınmaması için İyi Parti’den transferlere kapıları açık tutabileceği ifade ediliyor. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • adem 26 Temmuz 2018 10:49 Yeni ortak İYİ PARTİ diyorsunuz yani.E hani biz fetöcüydük.Ne oldu şimdi?

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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MERAL AKŞENER KİMDİR?

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