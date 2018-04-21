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Bomba İyi Parti iddiası! Bahçeli 'hayır' deyince AK Parti vazgeçti

Bomba İyi Parti iddiası! Bahçeli 'hayır' deyince AK Parti vazgeçti

İYİ Parti’nin 24 Haziran’da seçimlere katılıp katılamayacağı belirsizliği sürerken İHA'nın haberine göre YSK yetkililerinin, İYİ Parti’nin seçimlere katılamayacağını dile getirdiği belirtildi. iddiaya göre AK Parti, yasal değişiklikten MHP lideri Bahçeli'den gelen itiraz üzerine vazgeçti.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:54 - Güncelleme: 21-04-2018 12:54

Yüsek Seçim Kurulu (YSK), Ocak ayı içinde yayınladığı listede seçime yeterliliğine sahip partiler arasında İYİ Parti’ye yer vermemişti. Seçim tarihi olarak 24 Haziran’ın belirlenmesi ile birlikte YSK, İYİ Parti’nin durumunu bir defa daha Yargıtay’a sunacak.

Ancak, YSK yetkilileri, yasal bir değişiklik yapılmaması durumunda, İYİ Parti’nin seçimlere altı ay kala belli orandaki ilçe kongrelerini tamamlamadığı gerekçesiyle 24 Haziran seçimlerine katılamayacağını dile getirdi. AK Parti’nin, mağdur rolü oynamaması için İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünün açılması konusunda gerekirse yasal değişiklik yapılarak 6 aylık sürenin 3 aya indirilmesi önerisinin MHP nezdinde karşılık bulmadığı öğrenildi.

BAHÇELİ'DEN 'İYİ PARTİ FORMÜLÜ'NE İTİRAZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu öneriye itiraz etmesi nedeniyle AK Parti’nin gündeme getirdiği bu formülden vazgeçtiği belirtiliyor.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da İYİ Partinin seçime katılma yeterliliği ile ilgili tartışmalarını, “Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk, bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş şartları taşıyan partilerin 24 Haziran’da seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Ama kendi eksikliklerini bize fatura etmeye kalkışmasınlar” şeklinde değerlendirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ali kara 21 Nisan 2018 13:40 mahir ünal bilmiyormu secimler 3 kasimda yapilacak diye yazili hüküm var, madem erken yapacaksiniz en azindan alti ay önce aciklayacaksiniz ki demokrat oldugunuzu kabul edelim, demekki akp ve mhp korkuyor...

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