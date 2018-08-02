Bomba iddia: '‘Türkiye, İncirlik Üssü'nü kapatabilir''

ABD merkezli düşünce kuruluşu Bipartizan Policy Center'ın ulusal güvenlik analisti Nicholas Danforth, Washington'ın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım getirmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'İKİ TARAF DA GERİ ADIM ATMAK İSTEMİYOR'

Bipartizan Policy Center'ın internet sitesinde yayınlanan değerlendirmeye göre, Danforth "Türkiye hükümeti yaptırımlara aynı şekilde karşılık vereceğini açıklarken ve Türk lirasının değeri düşerken ABD-Türkiye ilişkileri ve Türkiye ekonomisi çarpıcı bir krizin eşiğinde.

Andrew Brunson meselesi, iki tarafın öfkesinin bir sembolü haline geldi, ne Washington'ın ne de Ankara'nın geri adım atmak istediği bir durum yarattı" ifadelerini kullandı.

'ABD DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAMAYA DEVAM ETMELİ!

Danforth, ABD'nin bu noktada yapması gerekenlerle ilgili şunları ifade etti:

"Bu noktada ABD hükümeti sessizce, Amerikan değerleri ve çıkarlarından taviz vermeden Bruson'ı eve getirmek için diplomatik çözüm aramaya devam etmeli. Bu çabalar başarısız olursa, oluşacak yansımaları hafifletmek için de adımlar atmalı."

Danforth'a göre, Washington, Ankara'nın Türkiye'deki İncirlik gibi askeri üslerini kapatma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalı. Washington ayrıca Irak'tan Balkanlara bölgesel politikalarını gözden geçirmeye başlamalı, zira Türkiye ile asgari düzeyde işbirliğinin olduğu varsayımı artık cepte değil.

İncirlik Üssü, ABD'nin Suriye'deki operasyonları için kullanılıyor.