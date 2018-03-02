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Bomba iddia! Türk jetleri Esed milislerini vurdu...

Bomba iddia! Türk jetleri Esed milislerini vurdu...

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "Türk jetleri Afrin'ne yönelik operasyonda Esed milislerini vurdu, 3 PYD'li ile 14 Esed milisi öldü" iddiasında bulundu. Hemen peşinden İHA, F-16'ların Afrin'i vurup döndüğü haberini geçti...

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 16:43 - Güncelleme: 02-03-2018 17:02

Afrin operasyonu tüm hızıyla sürerken, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi "Türk jetlerinin Afrin'de Suriye hükümetine bağlı güçleri vurduğunu" açıkladı. Bu açıklamanın ardından İHA, "Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak havalandı. Hedefleri vurup geri döndü" haberini geçti...

3 YPG'Lİ 14 ESED MİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ: Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının dün gece Afrin'in kuzeyindeki bir köyün hedef alındığını ve operasyonda en az 17 kişinin öldüğünü duyurdu. Ölenler arasında YPG'li üç kişinin de olduğu belirtiliyor. Operasyon sırasında ölen diğer kişilerin geçtiğimiz hafta Afrin'e giren Beşar Esad'a bağlı milisler olduğu aktarılıyor.

AFRİN'E SOKULMAMIŞLARDI: Esed milisleri geçtiğimiz hafta da konvoy halinde PKK'ya destek için Afrin'e girmeye kalkışmış ve Türk savaş uçakları bombalayarak geri püskürtmüştü. 

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI: Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedeflerini imha etmek için Diyarbakır 8. Ana Jet üssünden çok sayıda F-16 savaş uçağı tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak öğle saatlerinde peş peşe havalandı. Görevini başarıyla tamamlayan F-16'ların verilen koordinatları başarı ile bombalayarak üsse geri döndüğü görüldü.  

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • Anketci 02 Mart 2018 18:30 Suriye Topraklarında Sadece Hayatını kaybeden değil..... Gözünü, Kolunu bacağını kaybeden asker sayısı nedir! ......

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