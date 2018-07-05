Bomba iddia! Trump defalarca o ülkeyi işgal etmek istedi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurmaylarına defalarca Venezuela'yı işgal etmeyi önerdiği öne sürüldü. Trump geçen Ağustos'ta "Venezuela için gerekmesi halinde askeri yollar dahil birçok seçeneğimiz var'" demişti. Ancak Associated Press ajansı, Trump'ın, işgal fikrinde kamuoyu önünde ifade ettiğinden daha ısrarcı olduğunu yazdı.

MADURO'YU DEVİRELİM GİTSİN... Ajansa göre, Trump bu açıklamayı yapmadan bir gün önce Oval Ofis'te görüştüğü üst düzey yetkililere, bölge için tehdit oluşturduğunu söyleyerek Nicolas Maduro'yu devirmeyi önerdi. Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye göre, Trump'ın önerisi odadaki herkesi şaşırttı.

OVAL OFİS'TE McMASTER VE TİLLERSON VARDI... Oval Ofis'te dönemin Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da vardı. Odadakiler sırayla söz alarak Trump'ı bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştı, bunun ABD'nin Venezuela'ya yaptırım politikasına destek veren Latin Amerikalı müttefikleriyle aralarını açacağını söyledi.

TRUMP ISRARINDAN VAZGEÇMEDİ... Ancak Trump ikna olmadı ve New Jersey'de yanında Tillerson varken, "Venezuela için birçok seçeneğimiz var. Bu ülke bizim komşumuz. Dünyanın her yerinde, çok çok uzak yerlerde askerlerimiz var. Venezuela çok uzak değil. Orada insanlar acı çekiyor ve ölüyor" dedi.