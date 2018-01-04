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Bomba iddia! Rus üssü bombalandı! 7 savaş uçağı yok edildi!

Bomba iddia! Rus üssü bombalandı! 7 savaş uçağı yok edildi!

Rus Kommersant gazetesi, manşetten 'Hmeymim ateş altında' başlığıyla verdiği haberinde, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e 31 Aralık günü havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 7 savaş uçağının yok edildiğini yazdı

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 09:57 - Güncelleme: 04-01-2018 10:45

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'taki Türkiye ziyareti öncesi sürpriz bir ziyaret yaptığı Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Askeri Üssü vuruldu, 7 savaş uçağı imha edildi... Rusya Savunma Bakanlığı az önce yaptığı açıklamayla Rus gazetelerini yalanlarken, üsse yapılan havan topu saldırısında 2 askerin öldüğünü duyurdu...

Rus Kommersant gazetesi, manşetten 'Hmeymim ateş altında' başlığıyla verdiği haberinde, Rusya'nın Suriye'deki hava üssü Hmeymim'e havan toplarıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 7 savaş uçağının yok edildiğini yazdı. Rus Kommersant gazetesi, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne 31 Aralık günü terörist gruplarca bir saldırı düzenlendiğini duyurdu.

7 SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ: Gazetenin iki askeri kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın Suriye'deki iki yıllık operasyonları boyunca karşılaştığı en ciddi saldırı olan olayda 7 savaş uçağı yok edildi. İmha edilen uçakların Rus Hava Kuvvetleri'ne bağlı en az 4 Su-24 tipi bombardıman uçağı, 2 Su-35S tipi savaş jeti ve bir adet An-72 tipi nakliye uçağı olduğu belirtildi.

MÜHİMMAT DEPOSU HAVAYA UÇURULDU: Savunma Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmazken, olayda ondan fazla askerin yaralanmış olabileceği belirtildi. Havan toplarıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 savaş uçağının yanı sıra bir mühimmat deposunun da havaya uçurulduğu ifade edildi.

Putin, 11 Aralık 2017 günü vurulan Hmeymim Askeri Üssü'nü ziyaret etmiş ve Esed ile görüşmüştü.

DAHA ÖNCE HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ: Rusya Savunma Bakanlığı aynı gün bölgede Mi-24 tipi bir helikopterin düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini dört gün gecikmeyle açıklamıştı. Bakanlık açıklamasında helikopterin teknik nedenlerle düştüğü belirtilmişti. Saldırının hangi gruplar tarafından yapıldığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

O ÜSTEN 'ÇEKİLİN' EMRİ VERMİŞTİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık'taki Türkiye ziyareti öncesi sürpriz şekilde Hımeymim üssünü ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdiğini belirterek, "Rusya'nın Suriye'deki uzlaşma merkezleri ise faaliyetlerine devam edecek. Rusya'nın Tartus ve Hımeymim üslerinin de faaliyetleri kalıcı olarak sürecek" açıklamasını yapmıştı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA: Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kommersant gazetesinin, Hmeymim hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 Rus uçağının tahrip olduğu yönündeki haberinin doğru olmadığını söyledi. Fakat yetkililer, üsse düzenlenen havan topu saldırısı nedeniyle 2 askerin öldüğünü belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Masonlar devrede 04 Ocak 2018 10:11 En büyük düşmanlarından birini yok etmek için son hamlelerini yapmış oldular!..GERİSİ ARTIK BELLİDİR!..İsrail-Abd ortaklığı çökmeye mahkumdur!..

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