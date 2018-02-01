Bomba iddia! Polise Afrin görevi geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sonrası asayişi sağlama görevinin polise verileceği ileri sürüldü.

Yenişafak'ın haberine göre, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'in temizlemesinin ardından bölgeye polis sevk edilecek. Polis, El Bab, Azez, Cerablus, Mare şehirlerinde olduğu gibi Afrin'de bölge halkına eğitim vererek karakol kuracak.

'ÇATIŞMALAR RACO BELDESİNDE BAŞLAYACAK': Sınır hattında bekletilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatı'nın sınırı geçmesinin an meselesi olduğu belirtilen habere göre, Afrin'de meskun mahal çatışmaları Raco beldesinde başlayacak.

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