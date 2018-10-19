Bomba iddia! Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı?

Nihat Hatipoğlu aday gösterilecek iddiası gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Diyarbakır'da ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'yu aday göstereceği iddia edildi. HDP'nin ise Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. Hatipoğlu’nun yakın çevresine adaylığa sıcak bakmadığını, aday olması halinde dini alanda büyük boşlukların oluşabileceğinden, siyasete girmek istemediğini söylediği belirtildi..Birgün'de yer alan habere göre, HDP'nin ise Diyarbakır'da Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü,Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI: Öncelikli hedefi 2014 yılında kazanılan ancak daha sonra kayyum atanan 94 belediyenin yeniden kazanılması olan HDP, bunlara 50 dolayında yeni başkanlığı da eklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere yeniden kayyum atanabileceği" şeklindeki ifadeleri kullanılarak, seçmenin sandığa giderek HDP'li adaylara olan desteğinin arttırılması planlanıyor.

HDP'NİN BATI STRATEJİSİ: HDP'nin batıdaki hedefi ise AK Parti ve MHP ittifakını zayıflatmak olacak. AK Parti ve MHP'nin aday göstereceği kentlerde karşılarındaki adayın kazanma ihtimaline göre batıda "duruma özel" ittifaklar yapmayı planlıyor.

HATİPOĞLUNA KARŞI ESKİ MÜFTÜ ERDOĞMUŞ: HDP kulislerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isimler de dillendirilmeye başlandı. Adayların, AK Parti'nin adayının açıklanmasının ardından duyurulması fikri ağırlık kazandı. İslamcı yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulan AK Parti'nin bu hamlesine karşılık eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un aday gösterilebileceği konuşuluyor.