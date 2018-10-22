Bomba iddia: Karius gece kulübünden çıkmıyor

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın sonrasında konuşan spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Mehmet Demirkol'un açıklamaları şu şekilde;

''Olaylı Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş'in elektriği bitmiş! Fazla yumuşamış, doygunluk demiyorum, bir tükenmişlik sendromu! Bu iş ile alakalı bu durum söz konusu.

''HOCANIN YENİDEN ATEŞLENMESİ LAZIM''

Futboldan soğuduğunu düşünmüyorum. Doymuşluk başka bir şey, 'her şeyi yaptım bitti' demek. Hoca sürekli maç ister. En önemli şey hayatta kavga, hoca da bu bitmiş gibi. Beşiktaş'ta işler düzelir ama hocanın yeniden ateşlenmesi lazım.

''UZUN SENELER DEVAM EDİLMELİ''

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile bence mümkünse çok uzun seneler devam edilmeli. Olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Galatasaray maçında kötü bir görüntüsü vardı ve bu hala devam ediyor. Loris Karius depresyondan çıktı, rehabilitasyon döneminde. Beşiktaş iyi bir rehabilitasyon merkezi. Ancak birçok kişi 'Hangi gece kulübüne gitsem, Karius orada' diyor. Yani Karius orayı da bir kapa 'Vayy' diyelim!''