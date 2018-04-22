MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan ‘partisinden istifa etti’ söylentisinin doğru olmadığını söyledi. Oktay Vural, “Öyle bir şey söz konusu değil” dedi.
Vural, Kızılcahamam toplantısına katıldığını şimdi de parti adına uluslararası bir toplantıya katılmak üzere Gürcistan’a gittiğini açıkladı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bomba iddia! İYİ Parti için MHP'den istifa mı etti? haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER