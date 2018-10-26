Bomba iddia! Gençleri özel uçakla eğlenceye götüren abileri var

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken puan tablosunda 7.sırada bulunan Trabzonspor istikrarsız görüntüsünün yanı sıra bazı futbolcuların umursamaz tavılarlarıyla dikkatlerini üzerine çekiyor. Konuyla alakalı bir yazı kaleme alan Ortadoğu gazetesi yazarı Cevat Kol, bordo-mavili kulüpteki bazı futbolcuların takıma fayda yerine zarar verdiğini yazdı.

İşte Cevat Kol'un bugünkü yazısından bir bölüm...

Oturmuş, aile olmuş takımlarda tecrübeli oyuncular gençlere örnek olur. Trabzonspor'da ise Ünal Karaman'a bu konuda yardımcı olacak oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Bırakın yardımcı olmayı köstek olan var.



GENÇLERİ ÖZEL UÇAKLA GECE ALEMLERİNE GÖTÜRENLER VAR

Genç futbolcuları gece alemlerine özel uçak ile götüren abilerin iyilik ettiğini mi zannediyorsunuz? Saha dışında yardımcı olmayanlar saha içinde gençlerin makine ayarları ile oynamaya devam ediyor.



BURAK, ONAZİ DAHA NELER NELER

Bordo-mavili takım milli ara sendromundan bir türlü kurtulamadı. Kabus gibi! Burak Yılmaz'ın Arda ile birlikte yaşadığı olay çok konuşuldu. Antrenmanları aksadı. Git gel, ifade ver! Milli takımlara giden oyuncular çalışma yerine yattı. Bazıları kilo alıp döndü. Yorgun dönüp uyumak isteyen bile vardı. Onazi baba oldu. Aklı bebeğinde kalmış. Bir kırmızı kart görüp bebeğime zaman ayırsam düşüncesini var gibiydi!

AKLA GELEN İLK İSİM BURAK

Daha önce Arda'yla ile birlikte gece gezmesinde boy gösteren Burak Yılmaz'ın yaşanan tatsız olaydan sonra akla gelen ilk isim olması dikkat çekiyor.

BURAK: TACİZ OLSA GÖRÜRDÜM

Hatırlanacağı gibi Arda ile Berkay arasında yaşanan kavganın canlı şahitlerinden biri de Burak Yılmaz'dı. Burak Yılmaz, ifadesinde mekanın küçük ve karanlık olduğunu belirtti, taciz olayını görmediğini söyledi. Yılmaz, “Arda Turan sürekli yanımdaydı. Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm. Güvenlik kamerası varsa her şey ortaya çıkacak” dedi.