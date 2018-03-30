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Bomba iddia! Doğan Medya'nın satışı iptal mi edildi?

Bomba iddia! Doğan Medya'nın satışı iptal mi edildi?

Doğan Medya Grubu yayın organları Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk, YAYSAT ve D Smart'ın satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da bugün yapılacağı açıklanan 'vedalaşma töreni'nin iptal edildiği ileri sürüldü.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:17 - Güncelleme: 30-03-2018 15:17

TÜRKİYE'nin İnternethaber'in özel haberinden öğrendiği Doğan Medya Grubu'nun satışıyla ilgili son dakika pürüzü çıktığı ve satışın iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk gibi Türkiye'nin önemli kanal ve gazetelerinin satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da bugün yapılacağı açıklanan 'vedalaşma töreni'nin iptal edildiği ileri sürüldü.

Aydın Doğan'ın Demirören Grubu ile ön protokolü imzalayıp el sıkışmasının ardından bugün devir teslim yapılması bekleniyordu. Ancak Doğan Medya Center'dan gelen haberler satışla ilgili son dakika krizi yaşandığı yolunda.

AYDIN DOĞAN VEDA EDECEKTİ: Doğan Medya Center'da bugün yapılacak olan vedalaşma töreni için sabah saatlerinden itibaren hazırlıklar yapılıyordu. Aydın Doğan ile kızı Arzuhan Yalçındağ'ın gelip çalışanlarla vedalaşması bekleniyordu ancak tören son anda pazartesi gününe ertelendi. 

SATIŞ İPTAL Mİ EDİLİYOR?: Hürriyet Dünyası'nda iptalle ilgili çalışanlara net bir açıklama yapılmazken, ortalıkta iddialar uçuşmaya başladı. Çalışanlar arasında ‘satışın iptal edilebileceği' yönünde çıkan söylenti kısa sürede hızla yayıldı.

MUHALEFET BASKI YAPIYORDU: Bu iddia, Aydın Doğan'ın 1998'de Milliyet gazetesini işadamı Korkmaz Yiğit'e satıp, yaşanan tartışma ve tepkiler üzerine geri almasını hatırlattı. Muhalefet kanadının, Aydın Doğan'ı ziyaret ederek satıştan vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığı, ancak Aydın Doğan'ın "Çok yoruldum" diyerek satışta direndiği iddia edilmişti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 15:33 Tayyip, Şimşek'in açıklamalarına "düzeltme" yapıyor. 'Uluslararası yatırımcılara sesleniyorum, kapımız size sonuna kadar açıktır, endişe etmeyin' ....

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