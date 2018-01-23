Bomba iddia Demet Akalın O Ses Türkiye'de jüri mi oluyor?

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasının sadık izleyicilerinden Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı yorumlar ile "gelecek yılın jüri koltuğunda oturabilir" iddiasına neden oldu. Posta Gazetesi'nden Mesut Yar da bu konuya ilişkin "Aranan Heyecan O İsimde mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mesut Yar'ın yazısı şöyle: Twitter

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"Sanırım 'O Ses Türkiye'nin (TV8) en ateşli izleyicisi Demet Akalın. Sosyal medyasında yarışmayla eş zamanlı olarak yorumlarını izliyorum. Elemelerde jüri üyelerinin gönderdiği gençlere çok üzülüyor... Twitter

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Mesela Murat Boz'un elediği Güneş isimli yarışmacıya direkt talip oldu. Sadece o yarışmacıya da değil, birkaç tanesine daha hesaplarından 'bana mutlaka ulaş' mesajı gönderdi. Twitter

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