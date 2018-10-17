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Bomba iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldı

Bomba iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi parçalara ayrıldı

CNN International, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını iddia etti. CNN haberini Türk bir yetkiliye dayandırdı.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 21:18 - Güncelleme: 17-10-2018 00:28

CNN'in Türk yetkililere dayandırdığı haberinde yer alan iddialara göre, Cemal Kaşıkçı Suudi konsolosluğunda öldürüldükten sonra konsolosluk içinde parçalara ayrıldı.

ABD merkezli CNN International televizyonu, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü bildirdi.

Medya kuruluşu, aynı haberinde Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığının iddia edildiğini belirtti. Kaşıkçı'nın cesedini parçalara ayıran isim belli dolu.

AL JAZEERA: KAŞIKÇI'NIN CESEDİNİ KESME İŞLEMİ 7 DAKİKA SÜRDÜ

CNN'in haberinden kısa süre sonra Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera'de Cemal kaşıkçı olayıyla ilgili olarak flaş bir haber verdi.

Kanalın ismini vermediği bir Türk kaynağa dayandırdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı, konsolosluk binasında öldürüldükten sonra cesedi burada parçalara ayrıldı. Cesedi parçalama işlemini ise Suudi otopsi uzmanı Salah Mohammed al-Tubaigy'i gerçekleştirdi. Suudi otopsi uzmanı bu kan donduran işlemi gerçekleştirirken yanında bulunan diğer Suudilere müzik dinlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Al Jazeera'nin ismini açıklamadığı Türk kaynağa dayandırdığı haberin bir diğer ayrıntısına göre ise, tüm bu işlemler Başkonsolosun odasında gerçekleştirildi.

Konsolosluk konutunda dikkat çeken 'kuyu' detayı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 23:50 Yahu hangi devirdeyiz taş devrimi ???? keserek lime lime etmek nedir Allah aşkına ya ??? noluyoz

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