Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Brad Pitt’ten 2016 yılında ayrılan ve boşanma davası halen süren Angeline Jolie’nin yeni bir sevgilisi olduğu, bu kişinin ünlü ve zengin biri olmadığı öne sürüldü. 42 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bir emlak komisyoncusuyla birlikte olduğu iddia edildi.

Brad Pitt’ten ayrılan Angelina Jolie’nin yeniden aşık olduğu iddia edildi. 42 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bir emlak komisyoncusuyla birlikte olduğu öne sürüldü. Entertainment Tonight’ın haberine göre Eylül 2016’da Brad Pitt’e boşanma davası açan Jolie, yeni sevgilisiyle ilişkisini basına görünmeden yaşamak için özen gösteriyor. Twitter

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Angelina Jolie’nin “birisiyle görüştüğünü” söyleyen kaynaklar, yeni sevgiliyi “yakışıklı” ve “Jolie’ye göre daha yaşlı” olarak tarif etti. Ünlü biri olmadığı belirtilen yeni sevgilinin zenginler listesinde yer alan isimlerden de olmadığı öne sürüldü.



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Los Angeles’ta yaşayan Jolie’nin zamanının çoğunu altı çocuğu Maddox (16), Zahara (13), Pax (14), Shiloh (11), ikizler Knox ve Vivienne (9) ile geçirdiği biliniyor. Twitter

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