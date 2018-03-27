Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Brad Pitt’ten 2016 yılında ayrılan ve boşanma davası halen süren Angeline Jolie’nin yeni bir sevgilisi olduğu, bu kişinin ünlü ve zengin biri olmadığı öne sürüldü. 42 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bir emlak komisyoncusuyla birlikte olduğu iddia edildi.

Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Brad Pitt’ten ayrılan Angelina Jolie’nin yeniden aşık olduğu iddia edildi. 42 yaşındaki Oscar’lı oyuncunun bir emlak komisyoncusuyla birlikte olduğu öne sürüldü. Entertainment Tonight’ın haberine göre Eylül 2016’da Brad Pitt’e boşanma davası açan Jolie, yeni sevgilisiyle ilişkisini basına görünmeden yaşamak için özen gösteriyor.

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Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Angelina Jolie’nin “birisiyle görüştüğünü” söyleyen kaynaklar, yeni sevgiliyi “yakışıklı” ve “Jolie’ye göre daha yaşlı” olarak tarif etti. Ünlü biri olmadığı belirtilen yeni sevgilinin zenginler listesinde yer alan isimlerden de olmadığı öne sürüldü.

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Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Los Angeles’ta yaşayan Jolie’nin zamanının çoğunu altı çocuğu Maddox (16), Zahara (13), Pax (14), Shiloh (11), ikizler Knox ve Vivienne (9) ile geçirdiği biliniyor.

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Bomba iddia! Angeline Jolie emlakçı sevgili yaptı

Pitt ile boşanma davası halen süren Jolie, ayrılık sonrası zor bir dönem yaşadığını itiraf etmişti. Her ne kadar Jolie ve Pitt çiftinin yeniden bir araya gelmesi beklense de çifte yakın kaynaklar bunun asla gerçekleşmeyeceğini söylemişti.

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