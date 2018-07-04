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Bomba iddia: Alman devi Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Bomba iddia: Alman devi Teknosa'yı almak için görüşüyor!

Alman teknoloji perakendecisi Media Markt ve Sabancı Holding, Teknosa'yı satın almak üzere görüşmeye başladı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 21:38 - Güncelleme: 04-07-2018 21:38

Milliyet'in haberine göre Alman teknoloji perakende firması Media Markt'ın, Teknosa'yı satın almak için görüştüğü belirtildi.

Teknosa'ın girişim değeri 170 milyon dolar ve şirket geçtiğimiz sene 933 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

MEDİA MARKT HİSSELERİ YÜKSELDİ

Haberin ardından Media Markt hisseleri yüzde 6'dan fazla yükseldi.

MEDİA MARKT'TAN YALANLAMA GELDİ

Media Markt'tan üst düzey bir yetkili ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, bu aşamada herhangi bir satın alma görüşmesinin olmadığını belirtti.

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