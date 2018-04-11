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Bomba iddia! Ahmet Hakan Hürriyet'e yayın yönetmeni mi oluyor?

Bomba iddia! Ahmet Hakan Hürriyet'e yayın yönetmeni mi oluyor?

Doğan Grubu'nun resmen Demirören Holding'e devredilmesinin ardından taşlar yerinden oynuyor... Kimler gönderiliyor?.. Geçen hafta Erdoğan Demirören tarafından yemeğe davet edilen Ahmet Hakan, Hürriyet'e Yayın Yönetmeni mi oluyor?..

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:47 - Güncelleme: 11-04-2018 11:44

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e resmen devredilmesinin ardından özellikle Hürriyet'in geleceği ve yaşanabilecek gelişmeler konusunda iddialar birbirini izliyor. ortaya farklı iddialar atılıyor. Son iddiaya göre ise, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliği koltuğuna oturuyor...

Demirören ailesi tarafından geçen hafta yemeğe davet edilen Ahmet Hakan’ın Fikret Bila'nın yerine Hürriyet'in kaptan köşküne oturacağı iddia edildi. Habertürk yazarı Oray Eğin, Fikret Bila'nın daha önce Erdoğan ailesinin yönetimindeki Milliyet'i bırakarak Hürriyet'e geçtiğini hatırlatıp, Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in başına geçeceğini iddia etti. 

"Hürriyet'in Yayın Yönetmeni Fikret Bila ne yapacak? Çünkü daha önce Demirören Ailesi tarafından Milliyet'in başına getirilmiş, ancak orada öyle bunalmış, o kadar enerjisi tükenmişti ki kaçarcasına Hürriyet'e kapağı atmıştı" diyen Oray Eğin, "Kontrollü bir tahminde bulunayım: Ahmet Hakan sonunda Hürriyet yayın yönetmeni olabilir" dedi. 

Ahmet Hakan kovuluyor mu? Bomba gelişme

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • şeker şey 11 Nisan 2018 11:25 hadi olsun bakalım,çok da tınnn...

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