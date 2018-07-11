  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bomba iddia! 'Adnan Oktar tutuklanamaz, çünkü...'

Bomba iddia! 'Adnan Oktar tutuklanamaz, çünkü...'

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar hepsi birbirinden ağır hakkındaki 30 ayrı suçlama nedeniyle gözaltına alındı. Operasyonun ardından bomba bir iddia gündeme geldi. "Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 hastaneden 'paranoid şizofreni’ hastası olduğuna dair raporu var."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 11-07-2018 15:00 - Güncelleme: 11-07-2018 17:19

ADNAN Oktar'ın müridleri ve kedicikleriyle birlikte gözaltına alınması ve 'askeri ve siyasi casusluk', 'çocuk istismarı', 'kara para' gibi birbirinden ağır 30 ayrı suçlama yapılmasına rağmen tutuklanamayacağı iddia ediliyor. Çünkü Adnan Oktar'ın GATA dahil 6 değişik hastaneden ‘‘paranoid şizofreni’’ hastası olduğu ve "cezai ehliyetinin bulunmadığı" iddia ediliyor. Adnan Oktar'a ilk 'şizofren' raporunu Şişli Etfal Hastanesi vermiş. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 'paranoid şizofreni' raporu vermiş... Adnan Oktar yıllar sonra hakkındaki şizofreni raporlarının o dönem düzmece şekilde verildiğini belirtip, "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti.

GATA RAPORU: PARANOİD ŞİZOFRENİ, ASKERLİK YAPAMAZ... Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden aldığı "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporunda en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni’’ hastalığı teşhisi konulduğu ortaya çıktı. GATA tarafından 4 Mart 1988 tarihinde verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değildir’ raporunda, Adnan Oktar'ın on yılı aşkın süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ olduğu ve bu hastalığın ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde olduğu tespiti yapıldı.

ADLİ TIP: PARANOİD ŞİZOFRENİ, CEZAİ EHLİYETİ YOK... Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı dönemde verilen 2 Şubat 1997 tarihli raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş. 

GATA RAPORUNA GÖRE ADNAN OKTAR'IN RUHİ DURUMU NASIL... GATA tarafından verilen raporda, Adnan Oktar'ın ruhi durumu şöyle anlatıldı: ‘‘Ayakta, yaşında, ciddi ve kendine bakımlı görünümde, giyiniş ve tuvaletine özeni çok iyi. Çevresine ilgisi, olup bitenlerden haberdar olma isteği tarzında artmış. Mizacı şüpheci, sosyabilitesi son derece kibar, alıngan, konuşma ve ses tonu normal. Mimik ve jestleri düşünce içeriğindeki patolojilere uygun mağrur ve kendine güven ifade eder tarzda.’’

ŞİZOFRENİ İDDİASINI YILLAR SONRA YALANLAMIŞTI... Adnan Oktar, askerlikten muaf tutulmasına neden olan GATA ve Adli Tıp Kurumu raporlarındaki ‘‘paranoid şizofreni’’teşhisine yıllar sonra karşı çıkmıştı. Oktar kendi televizyonunda yaptığı açıklamada o raporların içeriğinin sahte olduğunu belirterek " İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti.

Tarkan Yavaş kimdir aslen nereli Adnan Oktar'ın suç makinesı

Adnan Oktar'ın el konulan mal varlığı! Evi ve çiftliği inanılmaz

Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu? Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu? Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu? Adnan Oktar kimdir nereli hangi ülkenin casusu? HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bomba iddia! 'Adnan Oktar tutuklanamaz, çünkü...' haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • Neco 11 Temmuz 2018 18:54 Sorun yok kendi söylemiş işte. Suyu bulandırmayın, akıl melekeleri normalmiş, hapis yatabilir. Allah'ın laneti din istismarcılarının üzerine olsun.

    CEVAP YAZ 0 9
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro