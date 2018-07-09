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Bomba iddia! ABD Karayılan ve Bayık'ı gözden çıkardı...

Bomba iddia! ABD Karayılan ve Bayık'ı gözden çıkardı...

Mehmetçik Kandil'e yürürken terör örgütünün lider kadrosu kaçtı... Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneral Pekin, ABD'nin Cemil Bayık ve Karayılan'ı gözden çıkardığını ve her an Türkiye'ye teslim edebileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 08:50 - Güncelleme: 09-07-2018 08:50

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil Harekatı sessiz ve derinden sürerken, Türkiye'nin hedefinin terör örgütünün tepe yöneticilerini etkisiz hale getirmek olduğu biliniyor. İşte bu noktada bomba bir iddia gündeme geldi. ABD, terör örgütünün en üst düzey iki ismi Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ı gözden çıkardı. 

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Kandil operasyonuyla ilgili merak edilenlerin başında Kandil’den tüyen PKK’nın lider kadrosunun özellikle de Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın tıpki Abdullah Öcalan gibi paketlenip Türkiye’ye getirilip getirelemeyeceği olduğunu yazdı.

ABD'NİN BAKIŞ AÇISI ÜMİT VERİCİ... Karayılan ve Bayık'ın paketlenip getirilmesiyle ilgili son derece önemli gelişmeler olduğunu belirten Bengin yazısında, "Hem Özel Kuvvetler ve MİT’in operasyonları hem de ABD’nin PKK’nın lider kadrosuna bakışı açından. Örneğin dün konuştuğum Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin Karayılan ve Bayık’ı artık gözden çıkardığını ve teslim etme noktasında olduğunu söyledi." satırlarına yer verdi. 

ABD ELİDE KOZ OLARAK TUTUYOR... ABD’nin neden beklediğini de İsmail Hakkı Pekin şöyle özetlemiş: “Daha zamanı gelmemiş olabilir. Şimdi siz Türkiye’nin ne yapacağını bilmiyorsunuz. ABD gibi ülkeler devamlı ellerinde koz tutarlar. ABD, Öcalan’ı niye verdi? O sırada o bölgeye harekat yapacaktı ve PKK’nın orda güçlü olması kendisi açısından sıkıntı yaratabilirdi. Ve Öcalan’ı verirken PKK’yı elinde tuttu. 2004’den sonra da tekrar güçlendirmeye başladı. Yani büyük devletler ellerindeki güçleri birden vermezler ama işlerini gördükten sonra büyük ihtimalle verirler.”

ÖRGÜT ÜYELERİ İKNA EDİLME AŞAMASINDA... Şu an ABD’nin örgütün üyelerini ikna aşamasında olduğunu belirten Pekin, devam ediyor: “Örgütün Kuzey Suriye’de bulunan SDG’nin büyük bölümünü teşkil eden YPG’nin içinde PKK’lılar da var. Önce bu konuda onları ikna etmesi lazım ki büyük ölçüde ikna ediyor, mesela Menbiç konusunda ikna etti. Şimdi de bu adamlar İran’la beraber diye teslim konusunda ikna edecektir. Yoksa Karayılan ve Bayık’ı verdiği zaman Suriye’nin kuzeyindeki o yapının parçalanmasından, korkar ABD. Onun için bunu ayarlaması lazım. Yani ABD en uygun zamanı bekliyor.”

ABD TESLİM ETMEK İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR... ABD Karayılan ve Bayık’ı teslim etmek için zemin mi hazırlıyor?" sorusuna Pekin şu cevabı vermiş: “Evet. Bunu iki türlü yapabilir, ‘gelin veriyorum’ demez. Türkiye zaten bu konuda hazırlık yapıyor, Özel Kuvvetler’in Kandil’de operasyonları devam ediyor. Büyük ihtimalle  ABD ‘bu adamlar şurada’ diye haber gönderir, istihbarat kolaylığı sağlar, hatta buna İsrail de katılabilir. Türk Özel Kuvvetleri de gider alır adamları. CIA bunları anbean takip ediyor. Karayılan ve Bayık bazen Süleymaniye ya da Erbil’e iniyor veya İran tarafına geçip köylerde dolaşıyorlar. Şemdin Sakık’ta nasıl oldu? Erbil’den dağa doğru giderken muhafızlar yanından ayrılıverdi arkadan da Özel Kuvvetler geldi aldı götürdü adamı. Bunları ayarlarlar...”

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYARIZ... "Karayılan, Bayık konusunda her an bir sürpriz gelişme olabilir yani?" denilen istihbaratçı Korgeneral Pekin, "Özel Kuvvetler, MİT uzun zamandır çalışıyor bu konu üzerinde. Adamların nerede olduğunu nereye gidip geldiğini takip ediyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde bu tip haberleri duyabiliriz...”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 09:17 Yaşlanıp işe yaramadığında veya sağlık sorunları olduğunda da bize teslim edebilirler. Hainliklerinin hasabı apo daki gibi sorulacaksa, yaşadılar. onca zahmetten sonra rahat ederler...

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