  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bomba iddia! ABD İncirlik Üssü'nü boşaltıyor mu?

Bomba iddia! ABD İncirlik Üssü'nü boşaltıyor mu?

ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki faaliyetleri durdurduğu ve İncirlik'i boşaltacağı iddia edildi... ABD Savunma Bakanlığı, iddiaları yalanlayarak "İncirlik'te faaliyetler sürüyor... Gerisi spekülatif haber..." dedi...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-03-2018 09:09 - Güncelleme: 12-03-2018 09:17

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin İncirlik Üssü'nde faaliyetlerinin devam ettiğini ve bunun aksini iddia eden haberlerin "spekülatif" olduğunu bildirdi. Pentagon Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) masasında görevli sözcü Johnny Michael, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin "Ankara ile Washington arasındaki gerginlikten dolayı ABD'nin İncirlik Üssü'nden muharip operasyonlarını durdurduğu" iddiasını yalanladı.

TÜRK DİPLOMATİK KAYNAKLAR DOĞRULADI: Bir soru üzerine konuyla ilgili konuşan Michael, "ABD İncirlik'ten yürütülen operasyonlarını durdurmadı." ifadesini kullandı. Sözcü, söz konusu gazetenin haberini ise "Spekülatif bir haber" olarak değerlendirdi. Türk diplomatik kaynaklar da Pentagon'un İncirlik Üssü konusundaki açıklamasını doğruladı.

WSJ'NİN İDDİASI NEYDİ?: Wall Street Journal, adları belirtilmeyen Amerikalı yetililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki muharip operasyonlarını ani bir şekilde durdurduğunu ve Ankara ile Washington arasındaki gergin ilişkilerden dolayı kalıcı olarak Adana'da bulunan üsteki askeri varlığında azalmaya gideceğini iddia etmişti. 

"FİLOLAR DA AİLELER AZALTILDI": İncirlik Üssü'nün DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığı belirtilen haberde, ocak ayında bir filo A-10 savaş uçağının üsten ayrılıp Afganistan'a gittiği, üste sadece yakıt ikmal tanker uçakları kaldığı öne sürülmüştü. Haberde ayrıca Amerikan ordusunun üste bulunan aile üyelerinin sayılarının da tedrici bir şekilde düşürdüğü iddia edilmişti. 

CENTCOM'UN AFGANİSTAN PLANI: Diğer taraftan, DEAŞ ile mücadelenin hava saldırıları ayağı neredeyse bitme noktasına gelmesinden dolayı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren savaş uçaklarının büyük bir kısmını son dönemde operasyonlara hız verilmiş olan Afganistan'a göndereceği konuşuluyordu. 

TÜRKİYE - ABD GERİLİMİ: Türkiye uzun bir zamandır ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek vermesine itiraz ediyor.  ABD'nin YPG/PKK konusunda Türkiye'ye verdiği birçok sözü tutmaması, Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da germişti. Türkiye ile ABD arasında, FETÖ ile mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi amacıyla kurulan üç teknik komiteden Suriye komitesinin ilk toplantısı geçen hafta cuma günü sona ermişti.

ZAMANLAMASI MANİDAR: Toplantının "pozitif geçtiğini" ve iki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceği konuşulurken bu iddiaların ortaya atılması dikkati çekti. Öte taraftan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Zeit Online'a verdiği mülakatta "Amerikalılarla, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki kentlerin istikrara kavuşturulması yönünde mutabık kaldık." ifadesini kullanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bomba iddia! ABD İncirlik Üssü'nü boşaltıyor mu? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 12 Mart 2018 09:45 hanimiydi inşallah yeni nesillere nasip olurda amerikadan hicbir zaman dost olmaz mış görürler vede görürüz natodanda yavaş yavaş birden olmazda ama inşallah ordanda cıkarızda bunların yani avrupanın bekciliğini yapmayız biz türkler savaşmasını iyi biliriz bunların ne hali varsa görsünler

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro