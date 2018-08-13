Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

Dizi sezonunun açılmasının arefesinde Mesut Yar'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Mesut Yar'ın köşesinde paylaştığı iddiaya göre yeni sezonda ekrana gelecek tam 8 dizi yayından kaldırılacak.

Tatil sezonunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mevcut dizilerin yanısıra yeni dizilerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bazıları daha ilk nefesini vermeden dizi mezarlığına gömülebilir. Mesut Yar'ın köşesinde yer verdiği iddiaya göre yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Dizilerin yeni sezona başlama arefesinde çarpıcı iddialarda bulunan Mesut Yar ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

STAR TV'DE SEVİYELİ MAGAZİN: Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

8 DİZİNİN İPİ ÇEKİLECEK: Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7