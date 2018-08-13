Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

Dizi sezonunun açılmasının arefesinde Mesut Yar'dan bomba bir iddia ortaya atıldı. Mesut Yar'ın köşesinde paylaştığı iddiaya göre yeni sezonda ekrana gelecek tam 8 dizi yayından kaldırılacak.

Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

Tatil sezonunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mevcut dizilerin yanısıra yeni dizilerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bazıları daha ilk nefesini vermeden dizi mezarlığına gömülebilir. Mesut Yar'ın köşesinde yer verdiği iddiaya göre yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Dizilerin yeni sezona başlama arefesinde çarpıcı iddialarda bulunan Mesut Yar ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı.

17
Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

STAR TV'DE SEVİYELİ MAGAZİN: Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor.

27
Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

8 DİZİNİN İPİ ÇEKİLECEK: Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı.

37
Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

Televizyon kanallarının ve yapımcıların kendisini şaşırttığına değinen Yar, bu sezon dizilerin bu kadar çok olmayacağını tahmin ettiğini ancak yanıldığını belirtti.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro