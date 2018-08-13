Bomba iddia: 8 diziyi nefes aldırmadan gömecekler!

Tatil sezonunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mevcut dizilerin yanısıra yeni dizilerde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bazıları daha ilk nefesini vermeden dizi mezarlığına gömülebilir. Mesut Yar'ın köşesinde yer verdiği iddiaya göre yeni sezonda 1 ay içinde tam 8 dizi birden çöp olacak, yayından kaldırılacak! Dizilerin yeni sezona başlama arefesinde çarpıcı iddialarda bulunan Mesut Yar ekrana gelmeye hazırlanan ve yaz sonunda ekrana gelen dizilerin akibeti hakkında önemli yorumlar yaptı.
STAR TV'DE SEVİYELİ MAGAZİN: Star TV’de seviyeli bir magazin programına başlayacağını müjdeleyen Mesut Yar, farklı bir programla sabah kuşağında izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığını söyledi. Televizyon ve dizi dünyasında merak edilen sorularını yanıtlayan Mesut Yar, televizyon dünyasında yeni sezonun daha ilk aylarında dizi kıyımı yaşanacağını düşünüyor.
8 DİZİNİN İPİ ÇEKİLECEK: Mesut Yar'ın en önemli ve dikkatleri üzerine çeken iddialı açıkalması ise şu sözler oldu; “Eylül’de başlayıp Ekim’de bitecek 8 dizi sayarım” . Fakat Yar, hangi 8 dizinin ekrana veda edeceğini açıklamadı.
Televizyon kanallarının ve yapımcıların kendisini şaşırttığına değinen Yar, bu sezon dizilerin bu kadar çok olmayacağını tahmin ettiğini ancak yanıldığını belirtti.
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