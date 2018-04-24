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Bomba iddia! 50 AK Parti milletvekili istifa edip Saadet'e geçecek va...

Bomba iddia! 50 AK Parti milletvekili istifa edip Saadet'e geçecek va...

AK Parti'ye de anketler yapan Optimar Araştırma'nın başkanı Hilmi Daşdamir, 50 kadar AK Partili vekilin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday göstereceklerini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 08:35 - Güncelleme: 24-04-2018 09:23

ANKET firması Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den bomba iddia. 15 CHP'linin istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili tartışmanın alevi sönmemişken, şimdi de 50 kadar AK Partili milletvekilinin istifa edip Saadet Partisi'ne geçerek Abdullah Gül'ü aday gösterecekleri iddiasını gündeme getirdi. Canlı yayında ortaya atılan iddia, programın bir diğer konuğu AK Partili Kuzu tarafından yalanlandı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI.. Habertürk TV’de, Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Daşdemir, AK Parti'den bazı milletvekillerinin ayrılarak Saadet Partisi’ne katılacağını ve grup kararıyla 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstereceğini söyledi. Daşdemir, iddiasını AK Partili bir siyasetçiden gelen mesaja dayandırdı.

BURHAN KUZU YALANLADI... Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

BAZI CHP'LİLER DE SAADET'E GEÇEBİLİR... Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • ne güzel gelişmeler bunlar 24 Nisan 2018 10:07 bir organizma doğar,büyür,çoğalır ve tarihin çöplüğünde yerini bulur. aman ,neyse... böylesi bir ayrılık tabiki de beni sevindirik eder...

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