Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

İSTANBUL'da inşaatı son hız devam eden ve 29 Ekim günü hizmete girmesi için hummalı bir çalışmanın sürdüğü 3. Havaalanı ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. UBER, 3’üncü havalimanının işletmecisi şirketle anlaştı ve çok yüksek bir ücret karşılığı 3’üncü havalimanının “taksi hizmetleri”ni satın alıyor. Buna göre 3’üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak. Taşıma hizmetini tamamen UBER yapacak. Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz. Ancak gelen yolcular için taksi yok, taksi durağı yok. Sadece UBER olacak... Sarı taksi - UBER kavgasını daha da kızıştıracak bomba iddianın ayrıntılarını Habertürk yazarı Fatih Altaylı yazdı... İşte o ayrıntılar...