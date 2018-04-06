Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ilk uçağın inmesi için çalışmaların yoğun bir şekilde çalıştığı İstanbul 3. Havaalanı'nıyla ilgili bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi durağı olmayacak... Ulaşımı UBER sağlayacak...

Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

İSTANBUL'da inşaatı son hız devam eden ve 29 Ekim günü hizmete girmesi için hummalı bir çalışmanın sürdüğü 3. Havaalanı ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. UBER, 3’üncü havalimanının işletmecisi şirketle anlaştı ve çok yüksek bir ücret karşılığı 3’üncü havalimanının “taksi hizmetleri”ni satın alıyor. Buna göre 3’üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak. Taşıma hizmetini tamamen UBER yapacak. Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz. Ancak gelen yolcular için taksi yok, taksi durağı yok. Sadece UBER olacak... Sarı taksi - UBER kavgasını daha da kızıştıracak bomba iddianın ayrıntılarını Habertürk yazarı Fatih Altaylı yazdı... İşte o ayrıntılar...

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Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

Ve bana ulaşan son bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim. UBER, İstanbul’da çok büyük bir hamleye hazırlanıyor. 3’üncü havalimanının işletmecisi şirketle ya anlaşmışlar ya da anlaşmanın eli kulağında. UBER, oldukça yüksek bir ücret karşılığında 3’üncü havalimanının “taksi hizmetleri”ni alıyor.

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Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

Bana verilen bilgiye göre, 3’üncü havalimanının geliş terminalinde taksi olmayacak. Taşıma hizmetini tamamen UBER yapacak.

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Bomba iddia! 3. Havaalanı'nda taksi olmayacak UBER olacak...

Yani havalimanına taksiyle gidebileceksiniz. Ancak gelen yolcular için taksi yok, taksi durağı yok. Sadece UBER olacak.

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