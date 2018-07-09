Bomba Hulusi Akar iddiası! Bugün belli oluyor...

TÜRKİYE bugün fiili olarak da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuracağı kabinede kimlerin olacağı merak konusu olurken, bugüne kadarki en bomba iddianın doğru olup olmadığı da saat 21.00'de bakanlar kurulu açıklanınca netleşmiş oylacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor?

MAHMUT ÖVÜR GÜNDEME GETİRDİ... Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, cumartesi günkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz" sözlerinin ardından Hulusi Akar ismini gündeme getirmişti. Övür Akar'ın yerine Genelkurmay Başkanı olacak isim ile o ismin yerine gelecek komutanı da açıklamıştı. İşte Övür'ün yazısının ilgili bölümü:

AKAR ERDOĞAN'IN YARDIMCISI MI OLACAK?.. "Bu isimler olmazsa kimler olur? Kulislerde o kadar çok isimden söz ediliyor ki... Ama önce konuşulan en çarpıcı değişime ve isme değinelim. Değişimin adresi TSK, isim de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcılarından birinin Akar olacağı öngörülüyor."

AKAR'IN YERİNE YENİ GENELKURMAY BAŞKANI... "Eğer Akar oraya geçerse boşalacak koltuğa da Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in getirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama en sürpriz isim onun yerine kimin getirileceğinde...

İNCE APOLETİNİ SÖKECEKTİ O KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MI OLUYOR? Sıkı durun, bu isim 24 Haziran seçim sürecinde CHP adayı Muharrem İnce'nin haksız biçimde "Apoletini sökeceğim" diyerek eleştirdiği 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel... Temel, Kara Kuvvetleri Komutanı yapılarak bir anlamda İnce'ye de cevap verilmiş olacak.